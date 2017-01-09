ВНИМАНИЕ! В Запорожье ожидается ухудшение погодных условий

Сегодня 9 января по городу Запорожье и местами в Запорожской области ожидается гололед на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Сегодня в городе и области Запорожья облачно, временами идет снег, на некоторых участках дороги гололед, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью от 5 до 10 мороза, днем ​от ​0 до 5 мороза.

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На следующие два дня с 10 по 11 января в Запорожской области ожидается ясная погода, ночью небольшой снег, днем осадки, гололед, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью от 4 до 9 мороза, днем от ​2-х мороза до 3-х тепла.

Сотрудники Службы спасения ГСЧС Запорожской области обращаются к водителям с просьбой быть осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и по возможности не выезжать на дальние расстояния чтобы не стать «заложником непогоды».