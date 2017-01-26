Водителям Запорожья на заметку: срок действия прав может сократиться

Стало известно, что у Министерства внутренних дел в планах уменьшить сроки действия водительских прав с 30-ти лет, как сейчас, до 5-15 лет в зависимости от категории. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук замминистра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева.

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Как сообщает Анастасия, что такая мэра необходима в связи с требованиями Евросоюза. Еще так же стало известно, что помимо срока действия прав, планируют пересмотреть все категории транспорта.

Хорошей новостью стало то, что в новые права будет внедрен микрочип. Замминистр внутренних дел по вопросам евроинтеграции, пишет: «Микрочипы обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действия будет способствовать большей безопасности дорожного движения», – считает Деева.

