Возле запорожского гипермаркета маршрутка «отправила» прохожего в реанимацию

25 января около 20:20 на трассе Харьков-Симферополь возле ТЦ «Метро» произошло ДТП. Об этом сообщил Анатолий Сидоренко, глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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Так, водитель маршрутного такси №20 сбил 45-летнего пешехода. Пострадавшего доставили в Запорожскую областную клиническую больницу в отделение Реанимации диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома правой весочной области, закрытая травма живота.