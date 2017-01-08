Возле одной из гостинец Запорожья, легковой автомобиль сбил женщину и скрылся с места происшествия

Вчера, 7 января 22:03 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение от сотрудников 5-й горбольницы о том, что в 21:25 к ним с телесными повреждениями доставлена ​​36-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Как стало известно полицейским позже, то около 19:00 возле одной из гостиниц Запорожья, на неё совершил наезд водитель неустановленного автомобиля, который скрылся с места происшествия. В результате аварии пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение.

Продолжается дело по установлению личности водителя и обстоятельств происшествия.