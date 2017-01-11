Воспитанника запорожского лицея, геройски погибшего в АТО, президент наградил званием Героя Украины

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил 21-летнего Никиту Ярового званием Героя Украины и ордена «Золотая Звезда».

Как сообщила пресс-служба Запорожской облгосадминистрации, лейтенант Вооруженных сил Украины Никита Яровой награжден за исключительное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и верность военной присяге. Награду из рук главы государства получила мама погибшего героя.

21-летний Никита Яровой в 2012 году закончил запорожский лицей «Защитник». Командовал 3-й ротой 1-го батальона 54-й механизированной бригады. Никита Яровой геройски погиб от пули вражеского снайпера 18 декабря 2016 года во время боя с бандой кремлевских боевиков.