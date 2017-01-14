Во время разбоя жителю Запорожья прострелили челюсть

Врачи сумели спасти жизнь горожанина, быстро доставив его в больницу для операции.

Сегодня, 14 января, около 3-х часов ночи в дом на улице Трудовой (частный сектор Шевченковского района) ворвались грабители.

Хозяин дома попытался оказать сопротивление незваным гостям. Во время потасовки один из преступников выстрелил из неустановленного пока оружия в лицо 38-летнему горожанину.

С огнестрельным ранением ротовой полости пострадавшего госпитализировали.

По факту разбойного нападения полиция возбудила уголовное дело. Ведется поиск налетчиков.