В Акимовке в ДТП умерло сразу двое

Сегодня, 29 января, около 00:30 в Акимовке произошло жестокое ДТП. Про это сообщил глава независимого профсоюза работников «скорой помощи» Анатолий Сидоренко.

Читайте также: В Мелитополе «безумная» маршрутка не пропустила «Опель» (ФОТО, ВИДЕО)

Так, на перекрестке улицы Ленина и улицы Степное столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ 2110 и ВАЗ (КамАЗ). В результате аварии, на месте происшествия умер один из водителей, а во время госпитализации погиб еще один 36-летний водитель одного из автомобилей., которому по прибытию в больницу диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и рваные раны в лобовой части головы.