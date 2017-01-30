В аэропорту «Запорожье» пограничники задержали жителя Турции с контрабандой (ФОТО)

30.01.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Бердянский пограничный отряд смогли обнаружить партию контрабандного табака для кальянов.

Происшествие случилось 29 января во время проведения контроля рейса «Стамбул-Запорожье». Так, инспектор пограничной службы заметил, что один из пассажиров нервничает. Именно поэтому его вещи  проверили более детально.

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При проверке было обнаружено 120 пачек табака для кальяна по 500 грамм каждая. Сумма найденного составила около 25 000 гривен.

Табак у гражданина Турции изъят в установленном порядке и передан представителям таможни.

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