В аэропорту «Запорожье» пограничники задержали жителя Турции с контрабандой (ФОТО)

Бердянский пограничный отряд смогли обнаружить партию контрабандного табака для кальянов.
Происшествие случилось 29 января во время проведения контроля рейса «Стамбул-Запорожье». Так, инспектор пограничной службы заметил, что один из пассажиров нервничает. Именно поэтому его вещи проверили более детально.
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При проверке было обнаружено 120 пачек табака для кальяна по 500 грамм каждая. Сумма найденного составила около 25 000 гривен.
Табак у гражданина Турции изъят в установленном порядке и передан представителям таможни.