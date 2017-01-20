В Бердянске из-за пожара на складе пострадал охранник (ФОТО)

Сегодня, 20 января в 2:55 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в одном из Бердянских складов произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит кровля и перекрытия складских помещений. Уже в 5:35 пожар удалось полностью потушить. Во время тушения пожара 60-летнего охранника госпитализировала карета «скорой помощи». Пострадавшему диагностировали отравление дымом.

Причины пожара неизвестны.