В Бердянске из-за пожара на складе пострадал охранник (ФОТО)

20.01.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Сегодня, 20 января в 2:55 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в одном из Бердянских складов произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит кровля и перекрытия складских помещений. Уже в 5:35 пожар удалось полностью потушить. Во время тушения пожара 60-летнего охранника госпитализировала карета «скорой помощи». Пострадавшему диагностировали отравление дымом.

Причины пожара неизвестны.

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