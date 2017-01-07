В больнице №4 Запорожья произошло убийство

Один удар ножа оборвал жизнь 34-летнего запорожца, проходившего лечение в больнице.

Вчера, 6 января, около 23.00 в палате медицинского учреждения, расположенного в Запорожье на ул. Перспективной, между пациентами возник конфликт.

Во время драки 35-летний горожанин нанес удар ножом в грудь своему противнику. Удар оказался фатальным — спасти мужчину не смогли.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, подозреваемого задержали. Как оказалось, он убил собственного брата. Начато расследование по статье 115 УК — «Умышленное убийство». Мужчине грозит срок от 7 до 15 лет.