В выходные всех запорожцев и гостей города зовут на праздничные мероприятия (ПРОГРАММА)

04.01.2017 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В субботу и воскресенье на рождественские праздники на площади Фестивальная будут проходить разнообразные мероприятия для жителей и гостей города.

 

7 января 2017 праздничные мероприятия будут проходить с 11 до 19 часов:

  • 11.00 — Праздник «Казацкое Рождество» (ОО «Всеукраинская федерация» Спас «)
  • 14.00 — новогодний флешмоб;
  • 15.00 — совместная молитва всех конфессий;
  • 15.30 — программа «Рождество в АТО»;
  • 17.00 — концертно-развлекательная программа, вертеп.

8 января праздничные мероприятия будут проходить с 11 до 19 часов:

  • 11.00 — концертные программы творческих коллективов из районов области (Гуляйпольский, Бильмацький, Ореховский),
  • 14.00 — рождественские представления, концерты, вертепы;
  • 16.00 — выступление объединенного хора протестантских церквей;
  • 17.00 — Рождественский спектакль;
  • 18.00 — молитва.

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