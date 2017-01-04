В выходные всех запорожцев и гостей города зовут на праздничные мероприятия (ПРОГРАММА)

В субботу и воскресенье на рождественские праздники на площади Фестивальная будут проходить разнообразные мероприятия для жителей и гостей города.

7 января 2017 праздничные мероприятия будут проходить с 11 до 19 часов:

11.00 — Праздник «Казацкое Рождество» (ОО «Всеукраинская федерация» Спас «)

14.00 — новогодний флешмоб;

15.00 — совместная молитва всех конфессий;

15.30 — программа «Рождество в АТО»;

17.00 — концертно-развлекательная программа, вертеп.

8 января праздничные мероприятия будут проходить с 11 до 19 часов:

11.00 — концертные программы творческих коллективов из районов области (Гуляйпольский, Бильмацький, Ореховский),

14.00 — рождественские представления, концерты, вертепы;

16.00 — выступление объединенного хора протестантских церквей;

17.00 — Рождественский спектакль;

18.00 — молитва.