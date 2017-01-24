В День Соборности запорожцев наградили государственными наградами Украины (СПИСОК)

В субботу, 21 января Президент Украины наградил государственными наградами Украины по случаю Дня Соборности Украины за значительный личный вклад. Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины Петра Порошенка.

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Так, за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, дело консолидации украинского общества, многолетний добросовестный труд награждены:

Заслуженному врачу Украины — Курпаяниди Ивану Николаевичу — генеральному директору коммунального учреждения «Областной медицинский центр сердечно-сосудистых заболеваний» Запорожского областного совета;

Заслуженному работнику культуры Украины — Мороко Владиславу Валерьевичу — директору Департамента Запорожской областной государственной администрации;

Заслуженному работнику образования Украины — Нищенко Александру Владимировичу — директору коммунального учреждения «Запорожская специальная общеобразовательная школа-интернат» Источник «Запорожского областного совета;

Заслуженному работнику сельского хозяйства Украины — Чубу Александру Григорьевичу — директору сельскохозяйственного предприятия «Мир», Запорожская область.