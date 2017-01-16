В Заводском районе в девятиэтажке сгорел вместе с квартирой 61-летний мужчина

Сегодня, 16 января в 02:21 пожарным сообщили, что по улице Евпаторийская возник пожар в девятиэтажном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в одной из квартир горит комната с домашними вещами. Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Позже установили, что это 61-летний владелец квартиры. Как сообщил Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи», мужчина умер в результате сильного отравления продуктами горения.

Потушить огонь полностью удалось в 2:51. Причины пожара неизвестны.