В Заводском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими

03.01.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В воскресенье, 1 января на перекрестке улиц Верхний и Южное шоссе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Запорожской области.

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Как стало известно полицейским позже, авария произошла в 8:00. 23-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением, из-за чего совершил столкновение с отбойником, в результате чего перевернулся.

После аварии в 5-ю городскую больницу с телесными повреждениями доставлены водитель и его 25-летнего пассажира.

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