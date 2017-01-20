В запорожских колониях резко увеличилась смертность заключенных

В 2016 году в колониях и следственных изоляторах Запорожской области умерли и погибли 41 заключенный.

Говоря во время брифинга о просчетах, недоработках и позорных фактах в работе органов прокуратуры Запорожской области за прошлый год, облпрокурор Валерий Романов сообщил о недостаточном контроле за пенитенциарными учреждениями региона.

«Резко увеличилась смертность в местах заключения Запорожской области, — сообщил Валерий Романов. — Если в 2015 году таких фактов зафиксировано 29, то в 2016 году — 41 случай».

По словам прокурора Запорожской области, проверка выявила, что в колониях региона половина осужденных не работают.