В Запорожской области вместо взяточника назначили нового прокурора

На должность начальника Приазовского отдела Мелитопольской местной прокуратуры Запорожской области назначена Татьяна Остратюк.

Как сообщила пресс-служба Приазовской райгосадминистрации, нового прокурора Приазовского района Татьяну Остратюк представил

руководитель Мелитопольской местной прокуратуры Сергей Лысенко. Свою трудовую деятельность Татьяна Васильевна начала в 2005 году помощником прокурора в Бердянской прокуратуре. С 2006-го года она – помощник прокурора в Мелитопольской прокуратуре, после – старший помощник Мелитопольского прокурора. С сентября 2016 года работала прокурором Мелитопольской местной прокуратуры. С 6 января Татьяна Остратюк – начальник Приазовского отдела Мелитопольской местной прокуратуры.

Как уже сообщал портал «ВЕРЖЕ», в конце декабря 2016 года оперативники департамента защиты экономики Нацполиции совместно с инспекцией внутренних расследований и безопасности Генеральной прокуратуры Украины задержали начальника (уже бывшего) одного из отделов Мелитопольской местной прокуратуры после получения прокуроршей взятки. 20 тысяч гривен неправомерной выгоды были получены ею за затягивание расследования уголовного производства и дальнейшего его закрытия (расследование уголовного производства касалось подделки документов на выделение земельного участка на берегу Азовского моря).

Для экс-прокурора Приазовского отдела, подозреваемой в получении мзды, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом в качестве альтернативы было предусмотрено внесение денежного залога в размере 27 тысяч гривен. Деньги были тут же внесены и дамочка до суда будет гулять на свободе.

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Напомним, что в октябре 2016 года по подозрению в получении части взятки в сумме 75 тыс. гривен был задержан сотрудниками СБУ руководитель Бильмакского отдела Бердянской прокуратуры Запорожской области. Прокурор (уже бывший) требовал от фермера 175 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности за самовольное занятие земельного участка, а также за снятие ареста с урожая.

Кстати, двум бывшим работникам прокуратуры грозит лишение свободы на срок до 10 лет.