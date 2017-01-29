В Запорожской области вокзалы оборудовали для пассажиров с особыми потребностями

За прошедший 2016 год на приднепровской железной дороге были созданы все условия для пассажиров с ограниченными физическими возможностями к вокзальных зданий, помещений, платформ и других объектов. Об этом сообщает пресс-служба Приднепровской железной дороги.

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В частности, в прошлом году был оборудован пандусы на станциях Мелитополь, Новоалексеевка, Ингулец, Павлополье, Таврийск и Нижнеднепровск-Узел, а также на пассажирских платформах Проспектная и 178-км.

Для комфорта и безопасности пассажиров с недостатками зрения на станции Запорожье-1 нанесли полосы безопасности, установили тактильные указатели и оборудование для звукового оповещения, а также обновили указатели номеров платформ и путей. Также в Запорожском вокзале в комнате отдыха для лиц с ограниченными физическими возможностями в прошлом году установили кондиционер.