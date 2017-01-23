В Запорожской области в ДТП пострадавшему сняло скальп

23.01.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

22 января около 17:30 в Каменско-Днепровском районе, в селе Ивановка возле Дома Культуры произошло ДТП. Об этом сообщил Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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Так, 33-летний мужчина попал под колеса легкового авто. В результате аварии мужчину госпитализировали в Медико-санитарную часть города Энергодар в Отделение реанимации и интенсивной терапии с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, тяжелый ушиб головного мозга, большая скальпированная рана головы.

 

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