В Запорожской области журналист не смог отснять материал из-за препятствования сотрудницы местной райадминистрации

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 3 января в 20:05 сотрудники Вольнянского отделения полиции зарегистрировали заявление редактора одной из газет, который рассказал, что во время подготовки материала для газеты женщина, находившаяся в одном из кабинетов местной районной администрации, препятствовала видеосъемке.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения — ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Проводится проверка.