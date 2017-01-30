В Запорожской области легковое авто врезалось в дерево: один погиб, двое пострадало

29 января в селе Великая Белозерка на автодороге М-14 (трасса Суворова) легковое авто врезалось в дерево.

В результате ДТП пострадало двое человек, а один, к сожалению, умер.

Так, 33-летний пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом шейно-грудного отдела позвоночника, многочисленные раны. Житель Запорожской области был доставлен в центральную районную больницу в отделение хирургии.

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Второй пострадавший — 38-летний житель области был также доставлен в ЦРБ в хирургическое отделение с закрытым переломом голеностопного сустава, открытым переломом левого коленного сустава и многочисленными ссадинами лица.