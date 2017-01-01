В Запорожской области нашли «подкидыша» возле подъезда одного из домов (ФОТО)

Сегодня, 1 января с утра в Пологах Запорожской области, по улице Водопроводной, 16, местными жителями было найдено большую черную сумку с маленьким ребенком. Об этом сообщает информационный портал Районка.

Обнаружил сумку с ребенком житель дома, который рассказал, что дорожная, черная сумка находилась у первого подъезда еще утром.

Читайте также: В Запорожье из-за ДТП пострадал пешеход

«Выходя из дома рано утром, я видел чужую сумку у подъезда. Она была открыта и с середины виднелась яркая ткань. Откровенно, я не отреагировал сразу на такую ​​находку, решив, что это какие-то неблагополучные оставили. Никаких звуков я тоже тогда не слышал. А возвращаясь назад домой и это было уже около 11-ти, наблюдал следующую картинку: кучу людей у ​​сумки, внутри которой лежал ребенок. Он был в после родовой слизи и закутан в полотенце, скорее всего его мать рожала самостоятельно. Ребенок был синюшного цвета и кричал. В сумке мы нашли и записку, в которой говорилось об отказе матери от ребенка, мотивируя тем, что горе маме негде жить. Мы вызвали полицию и скорую», — об этом рассказал очевидец.

Полицейские задокументировали факт правонарушения, а ребенка доставили в Пологовскую больницу. По данному факту ведутся следственные действия.