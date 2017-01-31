В Запорожской области на развитие физкультуры и спорта направят 41 миллион гривен

Депутаты Запорожского облсовета приняли программу по развитию физической культуры и спорта в Запорожской области на 2017–2021 годы. Общий объем финансирования на 2017 год составляет 41,125 миллиона гривен.

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По информации начальника управления молодежи, физической культуры и спорта Запорожскойи облгосадминистрации Натальи Власовой, программа включает четыре раздела: создание условий для развития физической культуры в сфере образования, по месту жительства и отдыха граждан; физкультурно–оздоровительная деятельность, физкультурно-спортивная реабилитация инвалидов и ветеранов спорта; развитие учреждений физической культуры и спорта, в частности обеспечение деятельности сети областных ДЮСШ.

Раздел по спорту высших достижений включает развитие олимпийских, не олимпийских, пара и дефлимпийских движений, поддержку команд игровых видов спорта, обеспечение выплаты стипендий, премий спортсменам, проведение на территории Запорожской области Всеукраинских и международных соревнований, медицинское обеспечение и антидопинговая деятельность в сфере физической культуры и спорта.