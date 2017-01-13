В Запорожской области новоселье сыграли подростки-сироты

Для запорожских детей-сирот приобрели пять квартир и четыре дома в Запорожском, Приморском, Токмакском, Приазовском, Акимовском и Новониколаевском районах, а также в Мелитополе и Бердянске.

По информации пресс-службы Запорожской облгосадминистрации, из областного бюджета выделили свыше 757 тысяч гривен.

Жилье уже куплено и 11 подростков, не знавшиж родительской заботы, получили родной дом.

По состоянию на 1 января 2017 года в реестр внесены данные о 3754 детях-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся на учете территориальных служб по делам детей в Запорожской области.

Согласно этим данным, обеспечены жильем, которое принадлежит на праве собственности, 369 детей. На праве пользования – 1560 детей, не имеют жилья 1825 детей (68%) от общего количества детей этой категории, которые находятся на первичном учете.