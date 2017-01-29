В Запорожской области повышается проезд в маршрутках и такси

В Запорожской области в городе Энергодар в январе проезд в такси вырос с 25 до 30 гривен практически во всех службах. Об этом сообщает информационный портал РостИнформ.

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Причина роста проезда связана с тем, что в 2017 году повысили минимальную зарплату. Также проезд подорожал в некоторых пригородных маршрутках. Так, в автобусе «Балки – Днепрорудное» с 15 января билет уже стоит на 1 гривну дороже. Как сообщают объявление в маршрутке: » в связи с повышением минимальной зарплаты до 3200 гривен и ростом цен на топливо проезд дорожает».

В Запорожье, пока цены на проезд в маршрутках не меняется. Но тем временем, по всей Украине рост цен на проезд меняется и повышается «со скоростью света».