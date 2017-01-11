В Запорожской области пройдет плановое отключение электроэнергии (АДРЕСА)

В Запорожской области в Розовском районе в январе будет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщает Розовская райадминистрация.
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Так, Розовский РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» планово будет отключать электроэнергию на январь месяц в пгт. Розовка, село Новозлатополь и село Зеленополь по таким адресам:
12 января — село Новозлатополь — 9:00-17:00:
ул.Центральная (в прошлом Ленина) от дома Мосендз до дома Кущ,
16 января — пгт. Розовка — 9:00-17:00:
18-19 января — пгт. Розовка — 9:00-17:00:
26-27 января — село Зеленополь — 9:00-17:00: