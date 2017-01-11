В Запорожской области пройдет плановое отключение электроэнергии (АДРЕСА)

11.01.2017 | Filed under: Новости,Общество,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожской области в Розовском районе в январе будет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщает Розовская райадминистрация.

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Так, Розовский РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» планово будет отключать электроэнергию на январь месяц в пгт. Розовка, село Новозлатополь и село Зеленополь по таким адресам:

12 января — село Новозлатополь — 9:00-17:00:

ул.Центральная (в прошлом Ленина) от дома Мосендз до дома Кущ,

  • от дома Тютюнник до дома Денисова;
  • ул.Лесная;
  • ул. Дружбы от дома Каминский — до ФАП.

16 января — пгт. Розовка — 9:00-17:00:

  • ул.Гагаріна №14-2Н;
  • №13-жил.дом. Ломов.

18-19 января — пгт. Розовка — 9:00-17:00:

  • ул.Вокзальная №18-24;
  • ул.Заводская, 2-44;
  • маг.ЧП Лелюк;
  • маг.ЧП Мирошниченко;
  • Водоканал (контора);
  • ул.Украинская (в прошлом Интернациональная) 2-44, 1-15;
  • ул.Зелена (в прошлом Карла Маркса) 14, 16;
  • магазин «Максим».

26-27 января — село Зеленополь — 9:00-17:00:

  • ул.Черемушки

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