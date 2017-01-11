В Запорожской области пройдет плановое отключение электроэнергии (АДРЕСА)

В Запорожской области в Розовском районе в январе будет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщает Розовская райадминистрация.

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Так, Розовский РЭС ОАО «Запорожьеоблэнерго» планово будет отключать электроэнергию на январь месяц в пгт. Розовка, село Новозлатополь и село Зеленополь по таким адресам:

12 января — село Новозлатополь — 9:00-17:00:

ул.Центральная (в прошлом Ленина) от дома Мосендз до дома Кущ,

от дома Тютюнник до дома Денисова;

ул.Лесная;

ул. Дружбы от дома Каминский — до ФАП.

16 января — пгт. Розовка — 9:00-17:00:

ул.Гагаріна №14-2Н;

№13-жил.дом. Ломов.

18-19 января — пгт. Розовка — 9:00-17:00:

ул.Вокзальная №18-24;

ул.Заводская, 2-44;

маг.ЧП Лелюк;

маг.ЧП Мирошниченко;

Водоканал (контора);

ул.Украинская (в прошлом Интернациональная) 2-44, 1-15;

ул.Зелена (в прошлом Карла Маркса) 14, 16;

магазин «Максим».

26-27 января — село Зеленополь — 9:00-17:00:

ул.Черемушки