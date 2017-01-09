В Запорожской области спасатели помогли двоим водителям выбраться из кювета

Так, из-за плохих погодных условий Служба спасения помогла двоим автомобилям выбраться из кювета. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

В субботу, 7 января в 20:40 на трассе между пгт. Веселое и селом Широкое водитель автомобиля «Дэу-Сенс» съехал в кювет и от туда самостоятельно не смог уехать. С помощью троса спасатели смогли поставить машину назад на дорогу и спасти водителя с пассажиром.

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Уже в воскресенье, 8 января рано утром в 4:08 на трассе «Мариуполь – Запорожье», недалеко села Одаровка водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2108» не справился с управлением и также вылетел в кювет. Прибыв на место происшествия, спасателям удалось вытащить машину из кювета и помочь водителю выбраться.