В Запорожской области четыре человека утонули, провалившись под лед

С начала зимнего сезона в регионе на водных объектах погибли 4 человека, один из которых, – ребенок.

Как сообщил во время пресс-конференции начальник управления гражданской защиты ГУ ГСЧС в Запорожской области Алексей Дунаев, за этот период сотрудники ГСЧС спасли 31 человека, из которых, 15 – дети.

Чтобы снизить фатальное количество гибели людей на воде, спасатели проводят разъяснительную работу с населением и рыбаками, которые рискуют своими жизнями, выходя на лед.

В прошлом году произошло 368 ЧП на воде: погибло 70 человек, из которых, пять — дети. Спасли

171 человека.