В Запорожской области школьные олимпиады в «самом разгаре»

В Запорожской области среди школьников сейчас проходят всеукраинские олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Так, ученики уже прошли олимпиады с 11 предметов, впереди еще 14. Список предметов, по которым они смогли показать отменные результаты: химия, математика, английский язык, физическая культура, украинская литература, Библия, физика, биология, история, астрономия и немецкий язык.

На этой недели состоятся еще несколько олимпиад по предметам: географии, болгарского языка, русского языка и информатики.

Проведение олимпиад закончится уже в начале марта.