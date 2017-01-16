В Запорожской области 1825 детей-сирот не имеют жилья

По состоянию на 1 января 2017 года в реестр внесены данные о 3754 детях-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся на учете территориальных служб по делам детей в Запорожской области.

По информации службы по делам детей Запорожской облгосадминистрации, обеспечены жильем, которое принадлежит на праве собственност детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, всего 369 детей, а на праве пользования жилье есть у 1560 детей. Увы, не имеют жилья 1825 детей (68%) от общего количества детей этой категории, которые находятся на первичном учете.

Кроме того, иное недвижимое имущество есть у 11 детей-подростков и движимое имущество имеют 85 детей. Земельные паи есть у 75 подростков, денежные вклады у 74 ребенка-сироты,

Как уже сообщал VERGE, в 2016 году из областного бюджета выделили свыше 757 тысяч гривен, на которые для запорожских детей-сирот приобрели пять квартир и четыре дома в Запорожском, Приморском, Токмакском, Приазовском, Акимовском и Новониколаевском районах, а также в Мелитополе и Бердянске.