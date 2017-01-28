В Запорожской области 30 человек из-за непогоды оказались в беде

Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области сообщает, что 27 января в 10:30 спасатели получили звонок о том, что на трассе возле села Бельманка из-за сильного гололеда 9 автомобилей не могут самостоятельно выехать на нормальный участок. На место прибыли спасатели, которые отбуксировали авто.

Кроме этого, помощь спасателей понадобилась в Новониколаевском, Великобелозерском, Вольнянском районах и в Запорожье. Там автомобили также застряли на дороге из-за неблагоприятных погодных условий.

Оперативные действия спасателей смогли помочь 30-ти людям.