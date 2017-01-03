В Запорожском районе горела маслобойня, двое пострадавших

В понедельник, 2 января в 15:14 пожарным поступило сообщение о том, что горит маслобойня по улице Комсомольской в ​​селе Марьевка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.

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Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в помещении маслобойни горит семена подсолнечника. Пожар удалось потушить в 17:25.

В результате пожара 40-летний и 53-летний мужчины получили травмы. Их госпитализировала карета скорой помощи в ожоговое отделение 5-й городской больницы.