В Запорожском районе липовые депутаты захватили власть в сельсовете



Необычное дело расследует прокуратура — попытку захвата государственной власти в одном изсел Запорожской области.

По информации пресс-службы прокуратуры Запорожской области, в Запорожский райотдел полиции поступило заявление о том, что некие лица предоставили нотариусу поддельный протокол заседания одного из сельских советов Запорожского района области. Нотариус внес изменения в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, в результате чего председателем сельского совета было незаконно признано другое лицо.

В ходе досудебного расследования установлено, что с целью захвата государственной власти 10 депутатов сельсовета, 4 из которых на основании Закона Украины «О статусе депутатов местных советов» отозваны с занимаемых должностей депутатов, в том числе бывший секретарь местного совета, незаконно провели сессию, на которой высказали недоверие действующему председателю сельского совета и предоставили его функции другому лицу.

После этого с целью получения всех полномочий председателя сельского совета «глава сельсовета» обратилась в полицию с сообщением о потере гербовой печати сельского совета, что в дальнейшем позволило на основании корешка о получении сообщения о правонарушении изготовить ее дубликат.

Изготовив гербовую печать и заверив ею протокол заседания сельского совета и решения внеочередной сессии, дамочка предоставила указанные документы государственному нотариусу, который внес изменения в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, в результате чего ее незаконно признали председателем сельского совета.

В настоящее время решается вопрос о передаче материалов уголовного производства для дальнейшего расследования в следственный отдел УСБУ в Запорожской области.