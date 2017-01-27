В Запорожском районе произошло массовое отравление детей

В Запорожском районе в Марьинском учебно-воспитательном учреждении (УВУ) во вторник, 24 января, было зарегистрировано групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди воспитанников дошкольных групп и школьников. Об этом сообщает пресс-служба облСЭС Запорожской области.

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Всего зарегистрировано 10 случаев, с которых 7 школьники и 3 ребенка дошкольной группы. Все отравившиеся госпитализированы со средней тяжестью заболевания в больницы.

В школе провели дезинфекцию, а также проведут комплекс противоэпидемических мероприятий.