В запорожском селе мужчина расскроил топором череп одноклассника из-за денег (ФОТО)

Они дружили с детского сада, но когда возникла денежная проблема, селянин убил своего приятеля, а потом вывез тело в заросли камыша.

Получив сигнал о возможном преступлении, в село Долинское выехал наряд полиции — исчез, мол, 37-летний селянин, а поиски жителей села накануне ни к чему не привели — в числе других наведались и к 37-летнему приятелю исчезнувшего, с которым тот поддерживал приятельские отношения.

Полицейским мужчина подтвердил, что накануне они общались с исчезнувшим, после чего, мол, товарищ поехал в Запорожье. Между тем селяне, принимавшие участие в поисках, заметили след от саней, который шел к густо поросшей камышом балке.

Сыщики , спустившись вниз, увидели труп разыскиваемого мужчины с расскроенным черепом. По следу саней пустили служебную собаку. Пес уверенно вывел полицейских к дому того самого селянина, который рассказывал, что погибший от него отправился в областной центр.

Как рассказал начальник Запорожского отделения полиции Артур Капитан, подозреваемый пытался скрыться, но это ему не удалось: полицейские задержали беглеца.

В ходе опроса владельца дома последний признался в совершении преступления. Выяснилось, что погибший в свое время одолжил будущему убийце тысячу гривен. Именно этот долг и стал поводом для совершения преступления.

Накануне кредитор пришел к должнику, чтобы по-товарищески помочь с ремонтом сарая. Во время работы зашла речь о не возвращенных вовремя деньгах. Результатом стал удар топором по голове недавнего товарища. После того, как потерпевший упал на пол, злоумышленник … спокойно пошел в дом попить чаю. Вернувшись и увидев, что его жертва подает признаки жизни, набросил несчастному на шею петлю … После того, как на следующее утро к нему пришел встревоженный брат убитого, злодей решил избавиться от тела. Загрузил на санки, отвез в соседнюю балку, где затянул труп в камыши.

Подозреваемый задержан, а орудие преступления — топор — изъято. Продолжается досудебное расследование, начатое по признакам ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.