В Запорожье автомобиль сбил женщину и ребенка на остановке

Вчера, 30 января на остановке общественного транспорта произошло ДТП, в котором пострадала 27-летняя женщина и ее 5-летний ребенок. Об этом сообщает глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи» Анатолий Сидоренко.

Читайте также: В ДТП беременная жительница Запорожья получила сотрясение мозга

Происшествие случилось на Хортицком шоссе. В результате аварии женщина получила сотрясение мозга, ушиб головы и колена. Ребенок был доставлен с сотрясением и ушибом головы в детскую областную больницу.