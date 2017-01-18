В Запорожье бандиты открыли огонь по полицейским из пистолетов



К счастью, перестрелка между преступниками и полицией не привела к гибели и ранениям людей.

Вчера, 17 января, около 17.30 был совершен вооруженный налет на мастерскую по ремонту мобильных телефонов и ноутбуков.

Поскольку мастерская находится в людном месте — на проспекте Металлургов — полиция сразу же прибыла на вызов и устроила погоню за бандитами.

По словам очевидцев, после разбойного нападения молодчики бросились во двор жилого дома, где было темно. Началась перестрелка, во время которой двух преступников задержала полиция, но одному удалось скрыться.

По факту ЧП начато расследование по статье 187 УК «РАзбойное нападение».