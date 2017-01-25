В Запорожье бюджет развития составил 1,6 миллиарда гривен



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что местные бюджеты выросли более чем на 45 миллиардов гривен.

По информации пресс-службы премьер-министра, Владимир

Гройсман призвал власти на местах развивать экономику и привлекать инвестиционные проекты.

Одним из наиболее удачных бюджетов развития глава правительства назвал запорожский — 1 миллиард 600 миллионов. Он отметил, что с момента обретения Украиной независимости на местах никогда не было таких ресурсов. Это позволяет инвестировать в развитие экономики, открывать новые рабочие места, производить инновационные продукты.

Как уже сообщал VERGE, во время своего визита в Запорожье в конце 2016 года Гройсман пообещал выделить 500 миллионов гривен только на строительство мостов через Хортицу. Однако пока соответствующих распоряжений от главы Кабмина нет.