В Запорожье водитель BMW, свидетель по делу пьяного шофера, также оказался пьян

В течение трех минут патрульные полиции составили два протокола об управлении транспортом в нетрезвом виде.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Запорожья, около 4 утра инспекторы остановили автобус «Богдан» на проспекте Соборном. Водитель автобуса оказался под хмельком.

Составляя документ, инспектор остановил BMW 325, проезжавший мимо. Чтобы, мол, попросить водителя поучаствовать в процессуальном действии в качестве свидетеля.

Каково же было удивление патрульных, когда они учуяли, что от водителя BMW явствено разило спиртным. Водитель согласился пройти тест, который дал положительный результат — 0.70 промиле в крови.

В отношении обоих любителей разъезжать за рулем в пьяном виде составлены административные протоколы по статье 130 КоАП «Управление в состоянии опьянение».

Кстати, за подобные правонарушения горе-водителям грозят по 10 тысяч гривен штрафа и даже лишение права управления транспортом на год.