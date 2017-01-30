В Запорожье в детсады не могут попасть свыше 660 детей

Невзирая на сокращение очереди в детсады Запорожья (на 1.01.16 года — 1600 детей), еще свыше 660 детей не имеют возможности посещать дошкольные заведения.

По информации пресс-службы мэрии Запорожья, после реконструкции начал работать детский сад комбинированного типа (ясли-сад) №217. Уже сейчас там функционируют 6 дошкольных групп, которые посещают 115 маленьких жителей Запорожья. До конца 2017 года будут открыты еще 5 дошкольных групп. Всего здесь планируют 11 групп.

Детсад №217 принял первых детей в 1971 году. В 2011 году он был закрыт по причине аварийного состояния сетей водоотведения и кровли. Для выполнения капитального ремонта было направлено более 9,7 млн грн. Еще 472 тыс. 970 грн. были выделены для приобретения мебели, посуды, мягкого инвентаря.

Увы, родители юных запорожцев вынуждены заранее беспокоится о том, чтобы их дети могли посещать детсады, записывая их с рождения в длиннющую очередь.

«Есть четкий план, чтобы до конца 2017 года очередь в детсады вообще убрать, — пообещал во время открытия детсада заместитель горголовы Запорожья Анатолий Пустоваров. — Я уверен, что город будет развиться тогда, когда в нем будут открываться новые дошкольные учреждения и звучать детский смех».

Кстати, сейчас в Запорожье функционирует 117 дошкольных учебных учреждений, которые посещают свыше 25 тысяч детей.