В Запорожье в ДТП пострадал маленький ребенок

16 января в Запорожье на улице Игоря Сикорского произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Об этом сообщил Анатолий Сидоренко, Глава независимого профсоюза работников «скорой помощи».

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Так. происшествие случилось около 07:30 утра. В результате аварии пострадал 53-летний мужчина и 8-летний мальчик. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и закрытой травмой грудной клетки доставили в местную больницу в Отделение совмещенной травмы, а маленького мальчика с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки доставили в Областную детскую больницу.