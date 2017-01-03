В Запорожье в новом году первая родилась девочка (ФОТО)

В Запорожье в новом году после боя курантов, первой на свет появилась девочка Ирина. Об этом сообщает мэрия Запорожья.

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Так, маленькая запорожанка появилась на свет 1 января в 1:43 в родильном доме №4. Вес девочка 3,200 кг, рост 50 см. В семье Елены и Дмитрия Рожко это первый ребенок.

А вот первый мальчик. в новом году, появился уже на свет ближе к утра в роддоме №9. Малsi Дмитрий появился на свет 1 января в 5:25 с весом 2,550 и ростом 50 см. Малыш первый ребенок в семье Натальи и Павла Бирюковых.