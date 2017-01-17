В Запорожье в промзоне фура и легковушка не разминулись на скользкой дороге (ФОТО)

В Запорожье 17 января на улице Макаренко произошло ДТП.

Как сообщает корреспондент Информпортала «Верже» авария случилась между фурой «Вольво» и легковым автомобилем «Рено». На данный момент на месте работает Патрульная полиция.

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Вероятнее всего ДТП случилось из-за скользкой дороги. Фура двигалась в сторону улицы Выборгская, а легковой автомобиль ехал навстречу. На гололеде водители не смогли разминуться и столкнулись. В результате ДТП пострадавших нет.