В Запорожье девица стала причиной жестокой драки подростков

26.01.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Симпатичная студентка одного из лицеев Запорожья стала причиной драки и последующего разбойного нападения — парень, которого чуть не придушили, лишился двух тысяч гривен.
В Днепровский райотдел полиции обратился за помощью 18-летний житель города. Он рассказал, что малознакомые парни жестоко избили его и отобрали у него деньги.

Как выяснили правоохранители, парень отдыхал в компании знакомых в одном из клубов. Через некоторое время к ним присоединился 16-летний парень, с которым лично пострадавший не был знаком, но видел несколько раз в обществе приятелей и знал его имя. Отдых не ограничивался танцами и прослушиванием музыки — спиртные напитки также помогали скрашивать отдых.

Между несовершеннолетним парнем и будущей жертвой возникло недоразумение и начала разгораться ссора. Причиной разборки стала миловидная девушка, которая находилась в их обществе. Тогда парни решили выйти на улицу и выяснить отношения. Но на поддержку более молодого кавалера бросились еще двое юношей.

Парни стали избивать более старшего соперника. Зачинщик драки и его приятели повалили на землю оппонента. Но этого 16-летнему драчуну показалось мало — он начал душить поверженного соперника. А потом решил «взыскать» с проигравшего бойца, так сказать, контрибуцию. Он залез в карман и забрал у избитого парня портмоне, где лежало свыше двух тысяч гривен.

Сотрудники полиции задержали парней. Сейчас выясняются все обстоятельства преступления. Начато производство по статье 187 УК «Разбой».

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