В Запорожье девушки смогут погадать на суженного и узнать своё будущее

В Запорожье, в среду 18 января в 18:00 пройдет «Дiвич-vechir».
«Дiвич-вечори» — это посиделки девушек, которые собирались вместе не только накануне свадьбы подруги, но и для гадания, вышивания и просто для хорошего настроения в дружеской компании. Такие вечера организовывают в старых украинских традициях.
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В такие вечера за традицией все девушки проводят гадания на будущее и суженого. На этом вечера будет своя особенная программа:
Участие бесплатное. Мероприятие будет проходить по адресу улица Патриотическая, 49 в ауд. 21.