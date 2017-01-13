В Запорожье девушки смогут погадать на суженного и узнать своё будущее

13.01.2017 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье, в среду 18 января в 18:00 пройдет «Дiвич-vechir».

«Дiвич-вечори» — это посиделки девушек, которые собирались вместе не только накануне свадьбы подруги, но и для гадания, вышивания и просто для хорошего настроения в дружеской компании. Такие вечера организовывают в старых украинских традициях.

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В такие вечера за традицией все девушки проводят гадания на будущее и суженого. На этом вечера будет своя особенная программа:

  • Увлекательный экскурс о святки;
  • Гороскоп на 2017 год от астролога Елены Беляевой;
  • Магия чисел от нумеролога Светланы Кушнир;
  • Мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки «Рождественский Ангел» — от Ольги Корниенко;
  • Гадание на суженого;
  • Вкусная кутья;
  • Колоритная фотозоне;
  • И конечно хорошее настроение.

Участие бесплатное. Мероприятие будет проходить по адресу улица Патриотическая, 49 в ауд. 21.

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