В Запорожье дезертиру из ВСУ грозит 10 лет тюрьмы

Полиция подозревает молодчика в целой серии грабежей и разбойных нападений на людей, совершенных в Запорожской области.

В Запорожье на улице Олимпийской внимание правоохранителей привлек парень, который стал заметно нервничать, завидев их служебный автомобиль. Молодой человек пытался избежать общения со стражами порядка.

Во время проверки по базам данных инспекторы установили, что 23-летний мужчина разыскивается полицией, поскольку самовольно оставил воинскую часть. Такие деяние квалифицируются по ч.4 статьи 407 УК, что влечет лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Задержанный был доставлен в Коммунарский райотдел полиции, где выяснилось, что дезертир совершил в Запорожье и области целую серию грабежей и разбоев. Теперь молодчику светит «путевка» в колонию на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.