В Запорожье директоров трех школ одарили телевизорами за знания их подопечных



Городская власть отметила директоров школ, выпускники которых показали наивысшие результаты на ВНО-2016.

По информации пресс-службы мэрии Запорожья, директор департамента образования и науки Запорожского горсовета Юлия Погребняк вручила три телевизора руководителям гимназий № 28, 93 и коллегиума «Элинт». Выпускники этих учебных заведений показали наилучшие в областном центре результаты по ВНО-2016.

Так, в гимназии №28 наивысшую оценку (180-200 баллов) по украинскому языку получили 41,3% выпускников, по истории Украины – 11,1%, по математике – 60,9 % учащихся.

В гимназии №93 наивысший балл по украинскому языку получили 76,5% выпускников, по истории Украины – 32,1%, по математике – 32,1% учащихся.

В коллегиуме «Элинт» по украинскому языку 180-200 баллов набрали 28% выпускников, по истории Украины – 26,1%, по математике – 19,4% учащихся.