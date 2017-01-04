В Запорожье женщина, выпрыгнув из окна 4 этажа, умерла от полученных травм

Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 3 января в 16:05 сотрудники Коммунарского отделения полиции получили звонок из пятой городской больницы, в котором говорилось, что в клинику была доставлена 48-летняя женщина с телесными повреждениями. Пресс-служба ГУНП в Запорожской области сообщает, что 3 января в 16:05 сотрудники Коммунарского отделения полиции получили звонок из пятой городской больницы, в котором говорилось, что в клинику была доставлена 48-летняя женщина с телесными повреждениями.

Оказалось, что травмы потерпевшая получила в результате попытки покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув с 4 этажа. К сожалению, от полученных травм женщина умерла в медучреждении.