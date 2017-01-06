В Запорожье женщина стала жертвой разбойного нападения возле церкви (ФОТО)



Сегодня ночью сотрудники Патрульной полиции задержали 27-летнего мужчину, совершившего разбой возле церкви. Как сообщает пресс-служба ведомства, в правоохранительные органы поступила информация о том, что на улице Южноукраинской пьяный злоумышленник напал на женщину и отобрал у нее две женские сумки и сбежал.

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Патрульные полицейские задержали подозреваемого в районе парка по улице Победы. При нем был выявлен мобильный телефон потерпевшей. Его передали сотрудникам Вознесеновского отделения полиции.