В Запорожье замглавы облсовета благословил людей, обокравших его Porsche Cayenne

Заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко, лишившись фар Porsche Cayenne, предполагает, что некто препятствует его политической о общественной деятельности.

Как написал на своей странице в ФБ Владислав Марченко, он благославляет тех недобрых людей (которые украли у него фары с авто), чтобы они познали Бога и отвернулись от греховных дел.

«Воспринимаю эти «колядки», как угрозу жизни и препятствование моей деятельности на посту заместителя председателя Запорожского облсовета и руководителя партии Объединение «Самопомощь» в Запорожской области», — написал в ФБ Владислав Марченко.

Кроме того, пострадавший обратился в соцсети к главе Запорожской области Константину Брылю и областному прокурору Валерию Романову, чтобы они помогли своим подчиненным направить производство в суд.

Напомним, в июне 2016 года неизвестные лица или лицо порезали шины на автомобиле Владислава Марченко.