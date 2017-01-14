В Запорожье за неделю вирусы гриппа и ОРВИ подхватили 8 тысяч человек

В областном центре заболели 8039 человек, но заболеваемость пошла на спад — показатель на 31,4% ниже предыдущей недели.

По словам заведующего Запорожским горотделом «Запорожского областного лабораторного центра МОЗ Украины» Владимира Хомутова,

из общего числа инфицированных, 39% составляют дети. Заболеваемость школьников снизилась в 1,8 раза по сравнению с показателями прошлой недели.

«С начала эпидемического сезона диагноз грипп установлен 1809 больным, в 65-ти случаях диагноз подтвержден вирусологической лабораторией, в 1744 — установлен по клиническим проявлениям. Зарегистрировано 3 летальных случая от осложнений гриппа.

Заболеваемость выше эпидемического порога в 1,8 раза (показатель эпидпорога 537,2 на 100 тыс. населения)», — сообщил Хомутов.

Кстати, с начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 6225 человек